Agredió a una persona en situación de calle

En horas de la noche del domingo, aproximadamente a las 22:20, personal de Comisaría Sexta se constituyó en el Dispositivo de Situación de Calle Municipal, ubicado en calle Angelelli N° 2247, tras ser alertado sobre un incidente en el lugar.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el sereno, quien informó que un vecino de 22 años, que reside en una vivienda lindante, había ingresado al predio tras saltar el cerco perimetral. Una vez dentro, el individuo comenzó a provocar daños en las instalaciones, afectando puertas y ventanas.

Asimismo, agredió físicamente a una persona en situación de calle que vive en el lugar, ocasionándole golpes y dañándole su teléfono celular.

En un momento dado, el agresor salió hacia la vía pública, donde comenzó a insultar al personal policial, y ante su actitud violenta y su resistencia, los efectivos procedieron a reducirlo.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, que dispuso el traslado del aprehendido a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.