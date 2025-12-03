 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Cuando lo persiguió la Policía, perdió la mochila con lo que había robado

Fue en la mañana de este miércoles en zona sur. El hombre de 33 años quedó detenido.

3 Dic, 2025, 08:02 AM

En horas de la mañana de este miércoles, personal de la Comisaría Octava que se encontraba realizando recorridas preventiva, observó a un hombre que circulaba en una bicicleta tipo playera por Acceso Sur y continuó luego por calle Fourques.

 

El hombre transportaba una mochila de color rosado, dentro de la cual se alcanzaba a divisar una herramienta de color amarillo y negro, similar a un taladro, además de una bolsa negra.

 

Al intentar identificarlo, el hombre de 33 años emprendió la fuga, ocasión en la que se le cayó la mochila que llevaba, en Boulevard Martínez y Luciana Ríos.

 

En su interior se constató la presencia de la herramienta que había sido sustraída y denunciada por su propietario, un hombre de 60 años, el día anterior, así como otras herramientas de mano.

 

De inmediato se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de los elementos de interés.

 

Interviene en el hecho la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, la cual dispuso las actuaciones de rigor.

Temas

POLICIALES

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso