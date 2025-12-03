Cuando lo persiguió la Policía, perdió la mochila con lo que había robado

En horas de la mañana de este miércoles, personal de la Comisaría Octava que se encontraba realizando recorridas preventiva, observó a un hombre que circulaba en una bicicleta tipo playera por Acceso Sur y continuó luego por calle Fourques.

El hombre transportaba una mochila de color rosado, dentro de la cual se alcanzaba a divisar una herramienta de color amarillo y negro, similar a un taladro, además de una bolsa negra.

Al intentar identificarlo, el hombre de 33 años emprendió la fuga, ocasión en la que se le cayó la mochila que llevaba, en Boulevard Martínez y Luciana Ríos.

En su interior se constató la presencia de la herramienta que había sido sustraída y denunciada por su propietario, un hombre de 60 años, el día anterior, así como otras herramientas de mano.

De inmediato se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de los elementos de interés.

Interviene en el hecho la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, la cual dispuso las actuaciones de rigor.