Emiten alerta meteorológica por fuertes tormentas para este miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de la Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos, informó que, a partir de la tarde de este miércoles y durante la mañana del jueves, varios departamentos se verán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Para este miércoles, hay alerta amarilla para los departamentos Victoria, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; mientras que el día jueves el fenómeno abarcará los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. Se prevé una abundante caída de agua, con valores acumulados de entre 30 y 70 mm, con posibilidad de superar estas cifras en puntos aislados, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Las ráfagas de viento serán intensas y podrían alcanzar los 80 km/h. Asimismo, se espera una importante actividad eléctrica y no se descarta la caída de granizo.

Ante este pronóstico, se sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Se recomienda mantenerse bajo resguardo durante los períodos de mayor actividad eléctrica y evitar actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren.

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