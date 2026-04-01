Investigan violento ataque de un grupo numeroso a otro de 4 chicos: uno terminó hospitalizado

El fiscal de Gualeguaychú Facundo Álvarez informó en RADIO MÁXIMA que se investiga el violento ataque de un grupo de unos 20 jóvenes a otro de 4 chicos, lo que terminó con un joven hospitalizado.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo, a las 6,15, en la céntrica esquina de 25 de Mayo y Mitre, donde los dos grupos se encontraron en el horario de salida de los boliches.

El fiscal indicó que la denuncia fue realizada por el padre de la víctima. El joven fue golpeado y pateado en el piso, terminó hospitalizado y con varios puntos en la boca. Aunque no está internado, sigue en observación por los golpes recibidos.

Facundo Álvarez dijo que “no surge por ahora ninguna cuestión previa entre los grupos”. Añadió que no han surgido testigos y se buscan cámaras en la zona.

El fiscal remarcó que “se ha incrementado la violencia en general y no escapan a ello los adolescentes, y así aparecen enfrentamientos entre jóvenes, pero no con tanta cantidad de protagonistas. Peleas a la salida de los boliches hay prácticamente todos los fines de semana, pero no de estas características, ni de esta magnitud”

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