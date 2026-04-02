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Guale SINIESTRO VIAL

Corte total en Ruta 14 frente a Gualeguaychú por terrible choque y voraz incendio. Impactantes imágenes

Un tremendo siniestro vial se produjo minutos antes de las 13 en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, frente a Gualeguaychú.

2 Abr, 2026, 13:57 PM

Se supo que chocaron un camión tipo cisterna y otro camión, tras lo cual se produjo un incendio que parecía incontrolable.

 

 

 

Desde Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú partieron cinco móviles. A las dos de la tarde se sumaron otros dos, uno de ellos de arrastre con equipo espumígeno. Minutos más tarde, salieron tres camiones cisternas de la Municipalidad de Gualeguaychú ante las dificultades para controlar el incendio.

 

En medio de un alto tránsito por el comienzo del fin de semana largo, se produjeron largas colas de vehículos.

 

Noticia en desarrollo.

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