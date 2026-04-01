Quedó inaugurada la Sede Gualeguaychú de la Editorial de Entre Ríos en la Casa de Fray Mocho

En la noche de este martes 31 de marzo, quedó formalmente inaugurada la Sede Gualeguaychú de la Editorial de Entre Ríos en el Museo Casa Natal de Fray Mocho, en un acto que reunió a autoridades provinciales y municipales, referentes culturales y vecinos de la ciudad. La apertura de este espacio representa un paso significativo en la política de descentralización cultural que impulsa la Secretaría de Cultura provincial, fortaleciendo el acceso a la producción literaria entrerriana y generando nuevos ámbitos de encuentro con la comunidad.

El intendente Mauricio Davico hizo llegar unas palabras y destacó la importancia de esta iniciativa para la ciudad. En un mensaje enviado especialmente para la ocasión, subrayó que la apertura de la sede "constituye un acto de justicia histórica y cultural hacia la figura de Fray Mocho y un paso concreto en la descentralización y el federalismo cultural". Asimismo, expresó su deseo de que el espacio se consolide como "un lugar de encuentro y desarrollo para los escritores locales".

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el secretario de Cultura, Julián Stoppello, y el director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola.

Asimismo, participaron autoridades municipales, entre ellas el secretario de Gobierno, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo y el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, junto a otros referentes del ámbito cultural.

Juan Ignacio Olano remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los gobiernos provincial y municipal, señalando que "la cultura debe ser entendida como una herramienta de inclusión, igualdad y construcción de identidad", en un acto que definió como "un reconocimiento a las raíces de la comunidad".

En su intervención, Castillo expresó su alegría por la concreción del proyecto y destacó "el valor histórico de que Gualeguaychú sea la primera sede fuera de Paraná, remarcando el compromiso de la ciudad con la cultura y la literatura entrerriana".

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, destacó el carácter histórico de la inauguración, "en el marco de una política de federalización cultural", subrayando la importancia de "acercar la editorial a nuevos territorios y promover la lectura y la difusión de autores entrerrianos".

Por su parte, Matías Armándola valoró el trabajo colectivo que hizo posible la iniciativa y puso en relieve la importancia de las instituciones culturales en la preservación del patrimonio literario. En ese sentido, destacó especialmente "el impulso de Cecilia Gallino, quien fue clave en la gestación del proyecto, articulando voluntades para concretar la apertura de la sede". Asimismo, adelantó que "el nuevo espacio permitirá desarrollar actividades como talleres, capacitaciones y articulaciones con el sector editorial".

La conducción del evento estuvo a cargo de Néstor Basaldúa, quien guió cada instancia de una ceremonia que combinó arte, memoria y palabra. La apertura incluyó una intervención de microteatro a cargo del actor Ricardo Villani, con dirección y dramaturgia de Belén Barreto, que evocó con sensibilidad y humor la figura de Fray Mocho, poniendo en valor su legado literario y su mirada sobre lo cotidiano.

El cierre musical estuvo protagonizado por el dúo conformado por Hernán Archaina y César Cabeza, reconocidos artistas locales vinculados al carnaval y al folklore. Con un repertorio centrado en la música del litoral, ofrecieron una presentación que reafirmó la identidad cultural de la región.

La inauguración de esta sede se enmarca en un proyecto integral de la Editorial de Entre Ríos orientado a fortalecer su presencia territorial. La nueva sede funcionará como un espacio para la venta y difusión del catálogo editorial, así como para la realización de presentaciones de libros, talleres, capacitaciones y diversas propuestas educativas.

Este proyecto promueve un modelo de gestión descentralizada que articula a autores, instituciones y actores culturales de toda la provincia, ampliando las oportunidades de publicación, formación y circulación de obras entrerrianas. Desde Gualeguaychú, esta primera sede se proyecta como punto de partida de una red editorial provincial más amplia, con una fuerte impronta federal y colaborativa.

El espacio funcionará dentro del Museo Casa Natal de Fray Mocho, en un sector cedido de manera gratuita por el Gobierno de Gualeguaychú, lo que permite consolidar una política pública basada en la cooperación institucional y el fortalecimiento de la cultura local.

De este modo, la ciudad suma un nuevo ámbito permanente para el encuentro con la literatura entrerriana, consolidando el vínculo entre patrimonio, identidad y producción cultural contemporánea.

Municipalidad de Gualeguaychú