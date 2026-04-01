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Falleció el reconocido periodista Diego Martínez Garbino

Sobrevivió tres días a un acv isquémico. Lo habían trasladado a Buenos Aires.

1 Abr, 2026, 23:43 PM

En las últimas horas de este miércoles falleció en Buenos Aires el reconocido periodista de Gualeguaychú, Diego Martínez Garbino.

 

El profesional se encontraba en la clínica Los Arcos de Buenos Aires, luego de que el domingo sufriera un acv isquémico en su domicilio de Gualeguaychú.

 

La situación fue muy difícil desde el comienzo, y fue internado en terapia intensiva del hospital Centenario, luego en el centro médico San Lucas y finalmente trasladado a Buenos Aires.

 

Diego tenía 52 años, era padre de dos hijas, y era hijo del exvicegobernador de Entre Ríos, Jorge Martínez Garbino.

 

Actualmente trabajaba en radio Nacional Gualeguaychú y en el canal Gchu TV, al tiempo que los sábados a las 13 en RADIO MÁXIMA conducía el programa “Vibratur litoral”. Fue ganador del Martín Fierro por su programa “Chamuyo Litoral” en Nacional.

 

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