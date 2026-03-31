Tras el horror en Santa Fe, Landó convocó a una reunión para analizar la situación en las escuelas de Gualeguaychú

Marta Landó, directora departamental de Escuelas, anunció en RADIO MÁXIMA que la semana próxima se realizará una reunión multidisciplinaria para analizar la situación en Gualeguaychú, y remarcó la importancia de “la prevención”, y de “fomentar actividades para un mayor compañerismo”.

Sobre lo ocurrido en el colegio de San Cristóbal, Santa Fe, manifestó que está “muy impactada por el hecho tan lamentable”, y analizó que en Gualeguaychú “no hay muchas situaciones, son aisladas, pero hay que intervenirlas en forma urgente cuando se detectan”.

Marta Landó anunció que “para la semana próxima hemos armado una reunión interinstitucional con distintos organismos que siempre nos están acompañando, con profesionales de Salud Mental del hospital, del Baggio, del COPNAF, SAIE, los supervisores, hay psicólogos, psicopedagogos que acompañan a las familias en situaciones complejas, también con prevención del suicidio, porque lo que podemos hacer es prevención”.

“Sabemos que son escasos los profesionales, y tenemos que ver cómo aprovecharlos mejor para que ayuden a los supervisores en los colegios. Después iremos por Fiscalía y la parte legal, porque hay denuncias más profundas”, adelantó.

La directora departamental llamó a “trabajar el compañerismo con un campamento, el arte, la educación física, artes visuales, así como se trabaja en carrozas, trabajar en los valores y ocuparlos a los chicos en esas cuestiones”.

Acuerdos de convivencia

Comentó además que “nosotros nos manejamos con los acuerdos de convivencia que se manejan con profesores, padres y alumnos , en cada situación de aplican los mismos, porque hay límites hasta dónde se puede llegar en caso de cada una de las personas o grupos, porque sabemos que también hay acciones grupales”.

Mencionó que “en Gualeguaychú hemos tenido algún hecho aislado, alguna pelea, pero se toman las medidas que corresponden, se llama a los padres, se llama a otros organismos según la situación, y hay un protocolo que se respeta también”.

Rol de docentes

Además, destacó que “los docentes hacen de padres, de psicólogos, muchos roles y funciones. El docente no va solo a dictar clases, el docente con buenos valores va a escuchar a sus alumnos y nos ayuda en la prevención de estas situaciones porque es el que detecta en el aula cuando un chico no ve bien, no escucha bien, cuando está triste, el que no sale al recreo, que no se integra. Cuando es algo más grave se denuncia, yo valoro totalmente el trabajo de los docentes”.

“No hemos tenido en la ciudad y en el departamento esas situaciones de agresividad”, indicó, para añadir que “ha habido colegios puntuales con situaciones puntuales y se trabaja con un alumno en particular o con grupos de alumnos, acuden los especialistas para ver las situaciones de violencia, y siempre hay causas familiares o con los compañeros”.

Agregó que “también hay situaciones de bullying, en esos casos tratamos de llamar a los chicos, de prevenir para que no se profundice porque puede derivar en casos de suicidios”.

“Gracias a Dios, en las escuelas por ahora no se han presentado casos de therians, que es una forma de expresarse de los chicos, cada tiempo con su modalidad”, manifestó finalmente la directora.