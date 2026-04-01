Detenido por robar una batería de moto

En horas de la tarde del martes, alrededor de las 18:00, personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba de recorrida preventiva intervino en un hecho de hurto en flagrancia en la intersección de calles San Juan y Santiago Díaz.

En el lugar, los efectivos observaron a un hombre de 38 años sustrayendo un elemento desde la caja de una camioneta, por lo que procedieron a su inmediata demora. Al constatar la situación, se determinó que el objeto sustraído sería una batería de motovehículo.

Seguidamente, se logró localizar al propietario del rodado, un hombre de 39 años, quien manifestó su intención de radicar la correspondiente denuncia.

Informada la situación al fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del individuo y el secuestro del elemento sustraído, el cual será restituido a su propietario previo reconocimiento. Interviene la Fiscalía de Propiedad.