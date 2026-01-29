Un automovilista chocó contra una columna en el Acceso Sur: alcoholemia positiva

El hecho fue protagonizado por un Chevrolet Corsa Classic gris, conducido por un hombre de 62 años, domiciliado en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero (Buenos Aires). Por causas que se tratan de establecer, el conductor —que circulaba en sentido este–oeste— perdió el control del rodado y colisionó contra la estructura.

Como consecuencia del impacto y la deformación del vehículo, el hombre debió ser extraído por Bomberos Voluntarios y luego trasladado en ambulancia para su atención médica. Se informó que presentó lesiones de carácter leve. Además, el test de alcoholemia dio resultado positivo.

Intervino Tránsito Municipal, que procedió a la retención del vehículo al constatar que tenía el seguro automotor vencido. El procedimiento se realizó con conocimiento de la Fiscalía en turno.

Temas POLICIALES