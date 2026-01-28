 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale COSQUÍN

Esta noche se presenta Damián Lemes en Cosquín

Desde el sur de Entre Ríos, llega al escenario Atahualpa Yupanqui Damián Lemes, ganador de Pre Cosquín en el rubro Canción Inédita.

28 Ene, 2026, 14:01 PM

JORGE FANDERMOLE dijo que Damián Lemes "compone con formas claras e inteligentes". RAMÓN AYALA expresó: "El buen escucha va a enjoyar su alma con sus obras"; mientras que TERESA PARODI señaló: “Nos conmueve con su torrencial manera de ser voz de su cultura”.

 

Desde Gualeguaychú, desde el Litoral argentino, Damián Lemes nos presenta su canción inédita: "La yuyera", dedicada a Ña Geroma, mujer de su tierra.

Temas

COSQUÍN Cultura DESDE GUALEGUAYCHÚ

