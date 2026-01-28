Esta noche se presenta Damián Lemes en Cosquín

JORGE FANDERMOLE dijo que Damián Lemes "compone con formas claras e inteligentes". RAMÓN AYALA expresó: "El buen escucha va a enjoyar su alma con sus obras"; mientras que TERESA PARODI señaló: “Nos conmueve con su torrencial manera de ser voz de su cultura”.

Desde Gualeguaychú, desde el Litoral argentino, Damián Lemes nos presenta su canción inédita: "La yuyera", dedicada a Ña Geroma, mujer de su tierra.