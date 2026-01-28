Destacan el aporte de la Grafología para conocer a las personas

La profesional resaltó la importancia de la grafología como una herramienta “cuantificable, medible y veraz”, que permite analizar la personalidad, a través de la escritura.

Fernández detalló que la técnica permite acceder a información relevante sobre la persona, al momento de la redacción “a mano alzada”.

“Soy perito forense y judicial, esto significa que un abogado debe pedirlo y el juez lo tiene que aceptar”, resaltó.

La especialista ha participado de análisis en: casos de investigación pericial, de cartas en casos de autodeterminación, análisis de firmas de testamentos, estudio del comportamiento en niños autistas y otras patologías, orientación vocacional, selección de personal para empresas, trastornos de la personalidad, estado psicológico y mental de la persona, entre otros.

“A través de la escritura podemos ver las fortalezas y debilidades de las personas y en qué aspectos empatizan más. Todo eso puede decirnos una hojita escrita, y dibujos”, dijo sobre los casos de orientación vocacional”, contó.

Entre los elementos a analizar en las letras, indicó la especialista, se encuentran las uniones de las mismas, el tamaño, la dirección, la inclinación, la presión, entre otras.

Consultas: 3446505492