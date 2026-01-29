 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale MARTÍN AYERBE

Este viernes llega a Gualeguaychú Martín Ayerbe con su mensaje de industrialización nacional

Este viernes a las 20:30 horas, en el salón de la Cooperativa Eléctrica, disertará Martín Ayerbe, en el marco de una gira por Entre Ríos que busca generar el Movimiento de Liberación Nacional. Además estará en RADIO MÁXIMA, en VIVO desde las 11.

29 Ene, 2026, 12:41 PM

Marcelo Piccini, uno de los organizadores, definió a Ayerbe como “político y filósofo argentino, católico, metalúrgico, técnico mecánico en herramientas y nacionalista”.

 

Ayerbe impulsa en todo el país un proyecto con el objetivo de alcanzar la industrialización nacional, a través del modelo argentino, e impulsa además, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

 

 

“Ha impulsado importantísimos proyectos de Ley como el transporte por agua con reserva de carga, eso habla de la navegación con flota mercante y de bandera nacional en el mercado de fletes”, explicó Piccini sobre Ayerbe.

 

Martín Ayerbe tiene prevista una disertación, mañana 30 de enero, a las 20:30 horas, en la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú (25 de Mayo 881). Mientras que por la mañana, desde las 11 horas, brindará una entrevista en vivo, por RADIO MÁXIMA (FM 94.5) y on line por www.maximaonline.com.ar

 

