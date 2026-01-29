Este viernes llega a Gualeguaychú Martín Ayerbe con su mensaje de industrialización nacional

Marcelo Piccini, uno de los organizadores, definió a Ayerbe como “político y filósofo argentino, católico, metalúrgico, técnico mecánico en herramientas y nacionalista”.

Ayerbe impulsa en todo el país un proyecto con el objetivo de alcanzar la industrialización nacional, a través del modelo argentino, e impulsa además, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

“Ha impulsado importantísimos proyectos de Ley como el transporte por agua con reserva de carga, eso habla de la navegación con flota mercante y de bandera nacional en el mercado de fletes”, explicó Piccini sobre Ayerbe.

