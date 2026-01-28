El Gobierno municipal intensifica el monitoreo de las palmeras ante la amenaza del picudo rojo

El Gobierno de Gualeguaychú avanza en el fortalecimiento del monitoreo del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), una especie exótica invasora originaria de Asia que representa una amenaza silenciosa pero grave para las palmeras del espacio público y de las áreas naturales protegidas de la ciudad.

A través del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales (SMAP) y la Dirección de Espacios Verdes se profundizan las tareas de detección y control sanitario. Estas acciones combinan trabajo de campo articulado con herramientas tecnológicas que permiten registrar datos georreferenciados, evaluar el estado de cada ejemplar y generar mapas actualizados para orientar intervenciones rápidas y efectivas.

Ivana Zecca, desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, subrayó el carácter esencial de estas políticas: “Los espacios verdes no son un lujo, son una política pública esencial. Cuidarlos es cuidar la salud, la identidad y el futuro de la ciudad. Desde el Gobierno municipal asumimos el compromiso de proteger el ambiente con planificación, presencia del Estado y trabajo sostenido”.

El picudo rojo utiliza a las palmeras como hospedadoras principales para completar su ciclo biológico. Al alimentarse de los tejidos internos del tronco, el insecto avanza hacia el ápice y, en la mayoría de los casos, provoca la muerte del ejemplar. En paralelo, el picudo negro también comienza a generar daños visibles, especialmente en palmeras del tipo Phoenix canariensis, como las emblemáticas que se encuentran en calle Rocamora.

Mientras la Dirección de Espacios Verdes realiza relevamientos exhaustivos en el radio urbano, el SMAP extiende el trabajo a sectores periurbanos y áreas estratégicas, donde las palmeras actúan como “centinelas” para alertar sobre la posible presencia de estas plagas invasoras. El objetivo es consolidar un censo integral que permita comparar datos en el tiempo y ajustar estrategias ante cualquier contingencia sanitaria.

La problemática no se limita al ámbito urbano: la expansión del picudo rojo pone en riesgo especies nativas de alto valor ambiental, histórico y cultural, entre ellas el último manchón extenso de palmera yatay (Butia yatay), uno de los patrimonios naturales más representativos de la región entrerriana.

Estas acciones se desarrollan de manera preventiva y coordinada, en articulación con SENASA y los municipios que integran la red de información regional, con el fin de fortalecer la detección temprana y la conservación del patrimonio natural.

Signos que pueden indicar la presencia del picudo rojo incluyen:

-palmeras secas o con caída de hojas

-hojas comidas o con coloración amarilla

-decaimiento de la corona

-marchitamiento de las hojas centrales

-presencia de pupas del insecto

-exudados visibles en orificios del tronco

Ante la detección de cualquiera de estos síntomas, es fundamental dar aviso inmediato a la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria: 3446 420443, al Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales [email protected] o Espacios Verdes: 3446 67-9079.

Municipalidad de Gualeguaychú