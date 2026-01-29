El mercado de compraventa de viviendas comenzó movido en 2026 en Gualeguaychú

Fleitas comparó los números del mes de enero del año pasado, con los de este año y definió al contexto como “muy positivo”.

Aseguró que las consultas para compraventa de viviendas crecieron exponencialmente hasta en un 40 por ciento respecto de enero del año pasado.

“Hay consultas por viviendas desde 50 mil hasta 200 mil dólares, hay un abanico amplio, también lotes desde 10 mil dólares. Hay presencia de personas de afuera de la ciudad para vivienda permanente o vivienda de fin de semana”, detalló.

El operador inmobiliario destacó que “los precios se han mantenido” y que el rubro continúa estable.

“El precio de publicación no tiene que diferir mucho con el precio de expectativa del cliente”, recomendó Fleitas a los propietarios de inmuebles.

“Con precios reales y precios justos van a tener más interesados. Hay gente buscando. El mercado inmobiliario está activo en la ciudad”, afirmó.

