Motociclista con lesiones graves por un siniestro vial en una esquina de Gualeguaychú

Este lunes, alrededor de las 20:35 horas, se recibió un llamado telefónico en la sala del Comando Radioeléctrico alertando sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Bolívar y General Paz.

Al arribar al lugar, personal de Comisaría Primera constató que el conductor de un motovehículo estaba siendo asistido por personal del Hospital Centenario, quienes procedieron a trasladarlo al nosocomio local para su atención médica.

La persona lesionada resultó ser un hombre de 42 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Motomel, 110 cc, de color negro, por calle Bolívar y, por causas que se tratan de establecer, al llegar a la intersección con calle General Paz se produjo la colisión con un automóvil marca Peugeot, modelo Patagonia, de color blanco, el cual era conducido por una mujer de 63 años y circulaba por esta última arteria.

Se dio intervención al médico de Policía, quien informó que sufrió lesiones de carácter grave (fractura en la extremidad inferior izquierda).

Asimismo, se hizo presente el mecánico policial de turno y personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Finalmente, intervino personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes labraron acta de infracción y procedieron a la retención del motovehículo, debido a que el mismo circulaba sin chapa patente.