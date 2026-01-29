 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale OBRAS SANITARIAS

El Municipio restaura parte de la estructura del “viejo tanque” de Obras Sanitarias

Se trata de la intervención técnica en un elemento clave del sistema sanitario, con tareas de limpieza profunda, saneamiento del entorno y mejoras parciales que apuntan a preservar una infraestructura esencial para la provisión de agua segura.

29 Ene, 2026, 19:49 PM

El tanque principal de Obras Sanitarias, emplazado en la planta potabilizadora de Gualeguaychú, atraviesa una intervención destinada a recuperar condiciones estructurales y sanitarias básicas de un elemento que ya es un sello distintivo de la Dirección encargada de la distribución de agua potable en la ciudad.

 

Se trata de una construcción elevada de hormigón armado, con una capacidad de 1,2 millones de litros, una altura 23,5 metros y cuya parte más amplia consta de 16,5 metros de diámetro.

 

Las tareas actuales se concentran en la limpieza profunda de la base, que está compuesta por doce columnas que sostienen una cuba maciza. Las mismas son sometidas a la limpieza de la superficie exterior mediante hidrolavado, una técnica que permite remover suciedad adherida desde hace años, además de líquenes y hongos que habían colonizado amplios sectores del material.

 

Este procedimiento constituye el paso previo indispensable para cualquier acción de conservación y protección del hormigón.

 

Una vez concluida esa etapa, se avanzará con la aplicación de pintura hasta la altura del primer anillo estructural. La intervención parcial responde a criterios técnicos y presupuestarios. El tratamiento del resto del tanque se proyecta para una instancia posterior, ya que requiere equipamiento específico y personal especializado en trabajos de pintura en altura, lo que implica una planificación diferenciada y mayores recursos.

 

En paralelo, el Municipio ejecutó una limpieza integral del área basal del tanque ya que en ese sector se acumulaban residuos, desperdicios de gran tamaño y suciedad diversa, condiciones que favorecían la presencia de alimañas y roedores.

 

La remoción completa de esos desechos permitió sanear el entorno inmediato y eliminar los focos que sostenían esa problemática, con un impacto directo en la higiene del predio y en las condiciones de trabajo del personal.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

OBRAS SANITARIAS AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO LIMPIEZA MEJORAS MUNICIPIO

