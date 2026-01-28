Una turista eligió el Ñandubaysal para festejar su cumpleaños

“Más que el cumpleaños, ya pienso en volver para las próximas vacaciones”, dijo la mujer que llegó desde provincia de Buenos Aires.

Resaltaron que es la primera visita a la ciudad, la tranquilidad, la limpieza del balneario y la amabilidad en la atención.

“Lo escuché nombrar muchísimas veces, pero no tenía la oportunidad de venir. Es hermoso, vinimos con la familia, no conocíamos, la arena está super limpia”, expresó.

Transporte para visitantes

La línea El Verde SRL llega hasta el balneario, los días viernes, sábados, domingos y feriados, con promociones de tarifa durante el verano.