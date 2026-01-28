 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ÑANDUBAYSAL

Una turista eligió el Ñandubaysal para festejar su cumpleaños

El móvil de MÁXIMA dialogó con una turista que este miércoles 28 eligió especialmente el balneario camping Ñandyubaysal para festejar su cumpleaños.

28 Ene, 2026, 11:29 AM

“Más que el cumpleaños, ya pienso en volver para las próximas vacaciones”, dijo la mujer que llegó desde provincia de Buenos Aires.

 

Resaltaron que es la primera visita a la ciudad, la tranquilidad, la limpieza del balneario y la amabilidad en la atención.

 

“Lo escuché nombrar muchísimas veces, pero no tenía la oportunidad de venir. Es hermoso, vinimos con la familia, no conocíamos, la arena está super limpia”, expresó.

 

Transporte para visitantes

 

La línea El Verde SRL llega hasta el balneario, los días viernes, sábados, domingos y feriados, con promociones de tarifa durante el verano.

Temas

ÑANDUBAYSAL BALNEARIO GUALEGUAYCHU

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso