Glamping Río de los Pájaros: confort en plena naturaleza

En entrevista con RADIO MÁXIMA, desde el balneario Ñandubaysal, Raúl Almeida, prestador turístico de la zona, se refirió a la propuesta que unifica la naturaleza con la comodidad. El Glamping es un “camping con glamour” que permite estar en contacto con la naturaleza, pero con comodidades.

El glamping “Río de los Pájaros”, cuenta con cinco domos, con capacidad de hasta cinco personas, con aire acondicionado, baño con agua caliente, en un contexto de naturaleza. Tiene todo a mano. Es un espacio solo para dormir”, describió Almeida.

El prestador trabaja con reservas y los interesados pueden encontrar todos los detalles en la cuenta oficial de Instagram: Glamping rio de los pájaros.

La disponibilidad puede consultarse a través del teléfono que aparece en la misma cuenta.

“Tenemos gente que vino el verano pasado y volvió por siete u ocho días. Estamos llegando a público de Buenos Aires, Rosario, pero también nos sorprende mucha gente de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Colón, de otras partes de la provincia. Tienen una buena experiencia y vuelven”, contó.

Entre otras alternativas para disfrutar, Almeida señaló como actividades para no perderse, las excursiones en lancha, desde la playa, hasta la draga, con viajes de aproximadamente diez kilómetros.

“Explicamos lo que es el río Uruguay, cómo es y las propiedades, la costa uruguaya y toda la historia de la draga, que fue un evento trágico y quedó como testimonio de lo que ocurrió. Vemos el río tan manso, pero cuando se enoja…el rio es para respetarlo”, reflexionó.