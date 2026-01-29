 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Recuperaron una moto robada y detuvieron a un joven tras una persecución

Un joven de 23 años fue detenido en la madrugada de este martes luego de un operativo policial que permitió recuperar una motocicleta robada en la zona oeste de la ciudad.

29 Ene, 2026, 18:26 PM

El procedimiento se inició alrededor de las 01:20, cuando personal de Comisaría Octava, que realizaba recorridas preventivas, recibió un llamado anónimo alertando que un individuo se desplazaba por el barrio Molinari a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc, la cual estaría ofreciendo para la venta.

 

Con la colaboración de efectivos de otras dependencias, los policías se dirigieron al sector y lograron detectar el rodado cuando cruzaba el puente que conecta los barrios Don Pablo y Molinari, iniciándose una breve persecución. La misma finalizó en la intersección de Palavecino y Jordán, donde se interceptó al conductor.

 

Tras verificar las codificaciones de motor y chasis, se constató que la motocicleta coincidía con un rodado denunciado como sustraído horas antes en Comisaría Primera, el cual había sido robado cuando se encontraba estacionado en inmediaciones de Rucci y 25 de Mayo.

 

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del joven y el secuestro de la motocicleta, mientras continúan las tareas investigativas correspondientes.

