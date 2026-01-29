Recuperaron una moto robada y detuvieron a un joven tras una persecución

El procedimiento se inició alrededor de las 01:20, cuando personal de Comisaría Octava, que realizaba recorridas preventivas, recibió un llamado anónimo alertando que un individuo se desplazaba por el barrio Molinari a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc, la cual estaría ofreciendo para la venta.

Con la colaboración de efectivos de otras dependencias, los policías se dirigieron al sector y lograron detectar el rodado cuando cruzaba el puente que conecta los barrios Don Pablo y Molinari, iniciándose una breve persecución. La misma finalizó en la intersección de Palavecino y Jordán, donde se interceptó al conductor.

Tras verificar las codificaciones de motor y chasis, se constató que la motocicleta coincidía con un rodado denunciado como sustraído horas antes en Comisaría Primera, el cual había sido robado cuando se encontraba estacionado en inmediaciones de Rucci y 25 de Mayo.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del joven y el secuestro de la motocicleta, mientras continúan las tareas investigativas correspondientes.

