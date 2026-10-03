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Guale BOMBEROS

Un auto se incendió por completo en la Autovía 14

El Ford Fiesta comenzó a levantar temperatura y las llamas se propagaron rápidamente. La conductora, de 59 años, logró salir y resultó ilesa.

3 Oct, 2026, 20:56 PM
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Un automóvil sufrió pérdidas totales tras incendiarse durante la madrugada de este sábado sobre la Autovía 14, a la altura del kilómetro 24, en sentido sur-norte.

 

Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron el aviso alrededor de las 5:55 y se dirigieron al lugar, donde encontraron un Ford Fiesta afectado por un incendio generalizado.

 

La dotación trabajó en la extinción y posterior enfriamiento del vehículo, logrando controlar completamente las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia los pastizales ubicados en la banquina.

 

Según relató la conductora, una mujer de 59 años domiciliada en Hudson, provincia de Buenos Aires, viajaba desde su localidad hacia Pueblo Belgrano, donde vive su hija, cuando el automóvil comenzó a levantar temperatura. Poco después advirtió humo proveniente de la zona del motor y del tablero, hasta que las llamas se extendieron rápidamente al resto del vehículo.

 

La mujer logró salir a tiempo y resultó ilesa, aunque el Ford Fiesta quedó completamente destruido.

 

Mientras Bomberos realizaba las tareas de extinción, personal de Gendarmería Vial de Ceibas asistió y ordenó el tránsito en el sector. También intervino un auxilio de la concesionaria vial.

 

Los trabajos finalizaron poco después de las 7 y la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó al cuartel a las 7:11.

 

Colaboraron e informaron Bomberos Voluntarios de Ceibas.

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BOMBEROS Bomberos Voluntarios INCENDIO FUEGO

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