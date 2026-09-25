Luciano: “La Ley Provincial es funcional a la destrucción del humedal en el delta del Paraná”

LEY PROVINCIAL 11.250 FUNCIONAL A LA DESTRUCCIÓN DEL HUMEDAL DELTA DEL PARANA

El Ecosistema Delta del Paraná se formo en el transcurso de 4.500 años, la sedimentación generada por el río Paraná en sus recurrentes inundaciones fueron dejando la sedimentación que hoy conforma ese ecosistema.

Se puede decir que el departamento islas del Ibicuy es un gran humedal, su composición así lo determina:

Está compuestos por agua, suelo en su mayoría arenoso, vegetación hidrófila, fauna autóctona aclimatada por miles de años como su particular vegetación, microorganismos, todo organizado en zonas inundadas, de transición y secas, los pajonales son predominantes en la zona, años atrás se los quemaba a la entrada de la primavera para que sus rebrotes sirvan de alimentos para los animales vacunos, equinos y bovinos, favoreciendo así su engorde, en épocas de inundaciones las partes altas “Médanos”, eran y son utilizados por los animales como “Dormideros”.

Hoy azorados los lugareños ven como esos “Médanos – dormideros” se los están llevando en camiones.

Tan es así que donde existían hoy se esta cubriendo por agua de la napa freática, las empresas informan en sus EsIA Estudio de Impacto Ambiental que la profundidad de extracción será de tres metros, hoy se puede apreciar que no es así, las fosas que dejan son de 3 a 7 u 8 metros, muchos se preguntaran porqué sucede esto, es fácil, como ninguna autoridad ·Responsable· controla in situ, o si lo hacen miran para otro lado, las empresas no cumplen con lo que pusieron en sus Estudios de Impacto Ambiental EsIA.

Hay uno patético, en el que se escudan las autoridades donde, los firmantes, sin ponerse colorados dicen que los lugareños con esas nuevas fosas tienen que dedicarse a la Apicultura, sólo por firmar eso deberían de estar presos porque gracias a ellos las autoridades justifican la masacre ambiental que se produce y avalan en el ecosistema delta Del Paraná.

Los que conocemos la zona sabemos de la fragilidad de ese ecosistema, tan sabia es la naturaleza que no permite que se siembren especies exógenas: maíz, trigo, soja, etc. qué, si así fuera los agrotóxicos ya hubieran hecho su trabajo matando todo a su paso.

Pero, hoy, sin duda, estamos viendo que, sin agrotóxicos se está destruyendo ese ecosistema.

En el gobierno provincial, los organismos que deberían controlar: Secretaría de Minería, Secretaría de Ambiente, ATER, NO TIENEN IDEA de lo que se están llevando diariamente de arena de sílice, hablando con los camioneros que realizan esos viajes nos indican que son alrededor de MIL -1.000- diarios de sesenta -60- toneladas de arena de sílice con destino a Vaca Muerta

La web https://altovalleit.com/vaca-muerta informa que se estima que este año llegaran de Entre Ríos a Vaca Muerta ocho millones de toneladas de arena de sílice -8.000.000- siendo en el año 2025 de 4.000.000 de toneladas y, nuestras autoridades nos informaron en 2025 que fiscalizaron sólo 1.500.000 de toneladas, no se les escapó la tortuga como se dice, aquí se les escaparon 2.500.000 de toneladas, ya realizada la denuncia correspondiente por el Ing. Carlos Humberto Cadoppi Frigerio.

Esto es igual a 800 hectáreas cuadradas por un metro de profundidad o a OCHO MILLONES DE METROS CUADRADOS POR UNO DE PROFUNDIDAD.

El daño ambiental, que yo llamo ecocidio que, está a la vista de todos, sólo hay que recorrer la ruta 45 y ver, significa que se pone en riesgo una biodiversidad generadora oxígeno y agua dulce, esos son algunas de las funciones de los humedales, el ecosistema delta del Paraná provee agua dulce a una población estimada en 20.000.000 de personas de Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, cuando toda esta locura pase, sólo nos dejaran un ecosistema devastado que, como se formó en 4.500 años se deberán esperar otros 4.500 años para que se reponga, me pregunto en el mientras tanto, quién nos proveerá de agua dulce..

Ya lo dije y reitero, la inconstitucional de Ley provincial Nº11.250 sólo está hecha para favorecer esa destrucción, no sé por qué patrullero, canilla o cordón cuneta será recordado el Sr. Gobernador Rogelio Frigerio y sus funcionarios responsables de esto.

De lo que estoy seguro es que será recordado por ser el autor de la Ley Nº11.250 generadora del ecocidio más grande de la provincia de Entre Ríos con efecto en varias más.

Ricardo José Luciano

Abogado.