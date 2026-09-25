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Guale SINIESTRO

Se incendió un automóvil en camino de la costa

Bomberos intervino en el siniestro de un vehículo que tomó fuego desde el motor hacia el tablero. El automóvil estaba en inmediaciones de la guardería náutica

25 Sep, 2026, 21:48 PM
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Poco después de las 20:30, el móvil 35 acudió al llamado de emergencia ante el incendio de un automóvil ubicado en el camino de la costa en cercanías de la guardería náutica

 

Al llega se constató un incendio generalizado desde el sector del motor hacia el tablero del vehículo.

Se trabajó con línea de alta presión para lograr la sofocación del fuego y se realizó la verificación correspondiente con cámara térmica, descartando la presencia de nuevos focos.

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