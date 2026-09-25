Se incendió un automóvil en camino de la costa

25 Sep, 2026, 21:48 PM
Poco después de las 20:30, el móvil 35 acudió al llamado de emergencia ante el incendio de un automóvil ubicado en el camino de la costa en cercanías de la guardería náutica
Al llega se constató un incendio generalizado desde el sector del motor hacia el tablero del vehículo.
Se trabajó con línea de alta presión para lograr la sofocación del fuego y se realizó la verificación correspondiente con cámara térmica, descartando la presencia de nuevos focos.
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