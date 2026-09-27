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Guale SINIESTRO VIAL

Volcó con su auto cerca de la rotonda del Cristo

Fue en la noche del sábado. El conductor, de 32 años, fue derivado y recibió atención médica.

27 Sep, 2026, 10:03 AM
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En la noche del sábado, alrededor de las 21:35 horas, personal de Comisaría Sexta intervino ante un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Rotonda del Cristo, en el acceso sur y calle Juan Benedetti.

 

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Toyota Corolla terminó volcando y quedó entre los árboles, sobre el margen norte de la ruta.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 32 años, quien se encontraba como único ocupante y debió ser trasladado en ambulancia hacia un nosocomio local para recibir atención médica. Inicialmente, pese a las imágenes sobre el estado del vehículo tras el siniestro, se le diagnosticaron lesiones leves.

 

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, se dio intervención a Policía Científica, médico y mecánico policial, a fin de realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hecho.

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