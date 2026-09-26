 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale BOMBEROS

Bomberos acondicionaron una reserva de 100 mil litros de agua en el Aeródromo

El tanque constituye un punto estratégico para abastecer operativos contra incendios y aeronaves destinadas al combate del fuego.

26 Sep, 2026, 16:04 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Integrantes del Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron tareas de mantenimiento en el tanque australiano ubicado en el Aeródromo de Gualeguaychú.

 

Los trabajos consistieron en la limpieza y posterior recarga del depósito, que cuenta con una capacidad de 100.000 litros de agua.

 

El objetivo es mantener disponible una importante reserva hídrica en un punto estratégico de la ciudad, permitiendo agilizar el abastecimiento durante diferentes tipos de emergencias.

 

El recurso puede ser utilizado para intervenciones ante incendios forestales u otros siniestros que demanden grandes cantidades de agua, además de posibilitar la recarga de aeronaves destinadas al combate de incendios.

 

Desde Bomberos destacaron que estas tareas forman parte del mantenimiento y alistamiento de los recursos disponibles para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Temas

BOMBEROS MANTENIMIENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso