Bomberos acondicionaron una reserva de 100 mil litros de agua en el Aeródromo

Integrantes del Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron tareas de mantenimiento en el tanque australiano ubicado en el Aeródromo de Gualeguaychú.

Los trabajos consistieron en la limpieza y posterior recarga del depósito, que cuenta con una capacidad de 100.000 litros de agua.

El objetivo es mantener disponible una importante reserva hídrica en un punto estratégico de la ciudad, permitiendo agilizar el abastecimiento durante diferentes tipos de emergencias.

El recurso puede ser utilizado para intervenciones ante incendios forestales u otros siniestros que demanden grandes cantidades de agua, además de posibilitar la recarga de aeronaves destinadas al combate de incendios.

Desde Bomberos destacaron que estas tareas forman parte del mantenimiento y alistamiento de los recursos disponibles para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

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