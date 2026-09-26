Unos 300 adultos mayores viven en unas 25 residencias de larga estadía en Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú incorporó 25 residencias de larga estadía al registro local, como resultado del proceso de relevamiento y regularización iniciado en 2024. La actualización muestra un crecimiento sostenido de las instituciones registradas y nuevas habilitaciones concretadas durante los últimos dos años.

En agosto de 2024 había 15 instituciones inscriptas y trabajando en su adecuación. En mayo de 2025 eran 18 y, durante el último año, se incorporaron otras siete hasta alcanzar las 25 residencias registradas actualmente.

En paralelo, se fueron concretando las habilitaciones. En mayo de 2026 se trabajaba en la habilitación de cinco nuevas residencias y, según la actualización de septiembre, ya son 10 las que completaron formalmente el proceso. Otras 2 están próximas a obtener la habilitación y 13 permanecen bajo planes de adecuación, con plazos establecidos.

Cuando asumió la actual gestión, no había residencias habilitadas ni un registro en funcionamiento que permitiera identificar y relevar los establecimientos existentes. Si bien la Ordenanza N.º 12.748 había sido sancionada en 2023, su implementación comenzó en 2024, cuando el Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha el proceso de regularización.

En abril de ese año se abrió el Registro de Regularización y se convocó a las instituciones en funcionamiento a inscribirse. A partir de allí comenzó un relevamiento para conocer la situación de cada establecimiento y determinar las adecuaciones necesarias para cumplir con las exigencias vigentes.

El trabajo se lleva adelante de manera articulada entre la Dirección de Habilitaciones y la Secretaría de Desarrollo Humano, con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de Gerontología, Bromatología, Enfermería, Seguridad e Higiene, Asuntos Legales y el área técnica de Obras.

Las inspecciones dieron lugar a planes de trabajo específicos para cada residencia, con requerimientos vinculados a infraestructura, accesibilidad, higiene, seguridad, evacuación, atención sanitaria, documentación y condiciones de habitabilidad.

La normativa que regula este proceso es la Ordenanza N.º 12.748, mediante la cual Gualeguaychú adhirió a la Ley Provincial N.º 10.932 sobre Residencias Gerontológicas de Larga Estadía y estableció un marco para su registro, habilitación, control y fiscalización.

La regularización no termina con la habilitación. Los establecimientos deben mantener las condiciones exigidas y están sujetos a controles e inspecciones posteriores. Además, residentes, familiares, referentes o vecinos pueden solicitar intervenciones ante posibles vulneraciones de derechos.

Se estima que entre 250 y 300 adultos mayores viven habitualmente en residencias de larga estadía de Gualeguaychú. Además, la ciudad cuenta con tres Centros de Día y un Club de Día habilitados, entre espacios de gestión pública y privada.