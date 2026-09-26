Lo atraparon mientras robaba cables del alumbrado público en el Canal Munilla

Un hombre de 44 años fue aprehendido en flagrancia durante la tarde de este sábado, acusado de sustraer cables del alumbrado público en la zona del Canal Munilla, en Gualeguaychú.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:00, en inmediaciones de Mitre y Goldaracena, luego de que personal de la Comisaría Segunda implementara un operativo de vigilancia en el sector.

La medida se enmarcó en una investigación iniciada a raíz de reiterados robos de cableado registrados durante los últimos días en el túnel y a lo largo de calle Cándido Irazusta, utilizando el Canal Munilla, en un tramo de más de 500 metros.

Durante el operativo, los efectivos sorprendieron al sospechoso en el lugar y procedieron a su inmediata aprehensión. Además, secuestraron cables que estarían relacionados con los hechos investigados.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones para determinar su presunta participación en los robos anteriores.

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