Tras un allanamiento, detienen a una mujer por robo

En la jornada de este viernes, siendo aproximadamente las 11:10 horas, personal policial de Comisaria Tercera dio cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Salaberry y San José, en el marco de actuaciones judiciales iniciadas bajo Legajo OGA, caratuladas por el delito de Robo.

En el lugar se notificó de la medida a una mujer de 42 años de edad, arrojando el procedimiento resultado positivo, procediéndose al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Asimismo, la ciudadana fue detenida y trasladada a Jefatura Departamental, donde se realizaron las diligencias de rigor.

El operativo fue llevado adelante bajo la supervisión del Segundo Jefe de Comisaria Tercera, con colaboración de un móvil del Comando Radioeléctrico con personal policial femenino.

