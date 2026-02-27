 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Tras un allanamiento, detienen a una mujer por robo

La medida se llevó a cabo en cercanías de calles San José y Salaberry, en el marco de una investigación por robo. En el lugar se detuvo a una mujer de 42 años.

27 Feb, 2026, 17:46 PM

En la jornada de este viernes, siendo aproximadamente las 11:10 horas, personal policial de Comisaria Tercera dio cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Salaberry y San José, en el marco de actuaciones judiciales iniciadas bajo Legajo OGA, caratuladas por el delito de Robo.

 

En el lugar se notificó de la medida a una mujer de 42 años de edad, arrojando el procedimiento resultado positivo, procediéndose al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

 

Asimismo, la ciudadana fue detenida y trasladada a Jefatura Departamental, donde se realizaron las diligencias de rigor.

 

El operativo fue llevado adelante bajo la supervisión del Segundo Jefe de Comisaria Tercera, con colaboración de un móvil del Comando Radioeléctrico con personal policial femenino.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso