Se desinfectaron 53 escuelas para garantizar condiciones sanitarias antes del inicio de clases

El Gobierno de Gualeguaychú realizó la desinfección de 53 establecimientos educativos en el marco de las acciones preventivas previas al inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, subrayó la importancia del operativo: “El cuidado del ambiente también es cuidar la salud. Desde el Gobierno entendemos que garantizar espacios limpios y seguros es una responsabilidad del Estado y una necesidad para toda la sociedad. Por eso sostenemos estos operativos en cada inicio de clases, acompañando a las instituciones educativas con medidas concretas de prevención”.

Las tareas incluyeron la aplicación de amonio cuaternario, un desinfectante de amplio espectro eficaz en la eliminación de bacterias, virus y hongos, reforzando las condiciones de higiene en aulas, espacios comunes y sectores de uso cotidiano.

Este trabajo forma parte de las acciones preventivas que el área desarrolla de manera periódica para acompañar a la comunidad educativa y promover entornos saludables y seguros.