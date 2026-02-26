 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale HIGIENE URBANA

Higiene Urbana eliminó criaderos de mosquitos en operativo de descacharrización

La Dirección de Higiene Urbana completó un operativo de descacharrización en el cuadrante delimitado por Boulevard Daneri, Rioja, Perigán y 3 de Diciembre, eliminando elementos en desuso acumulados en patios y terrenos.

26 Feb, 2026, 16:50 PM

El personal municipal recorrió la zona retirando todo tipo de residuos y objetos en desuso que habían sido acumulados en patios, terrenos baldíos y espacios públicos adyacentes. Estas tareas forman parte del plan habitual de la Dirección para mantener la ciudad limpia y ordenada, con especial énfasis en la eliminación de potenciales criaderos de vectores transmisores de enfermedades.

 

Las acciones se realizaron con maquinaria garantizando el retiro seguro y el traslado inmediato de los materiales al sitio de disposición final. Sel sector fueron retirados dos camiones con elementos en desuso.

 

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se recuerda a los vecinos la importancia de no arrojar residuos en la vía pública ni acumular elementos en desuso en patios y terrenos. Quienes necesiten el retiro de cacharros o residuos voluminosos pueden comunicarse con la Dirección de Higiene Urbana para coordinar el servicio de manera gratuita.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

HIGIENE URBANA RESIDUOS TERRENOS Municipalidad Ciudad

