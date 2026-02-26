Higiene Urbana eliminó criaderos de mosquitos en operativo de descacharrización

El personal municipal recorrió la zona retirando todo tipo de residuos y objetos en desuso que habían sido acumulados en patios, terrenos baldíos y espacios públicos adyacentes. Estas tareas forman parte del plan habitual de la Dirección para mantener la ciudad limpia y ordenada, con especial énfasis en la eliminación de potenciales criaderos de vectores transmisores de enfermedades.

Las acciones se realizaron con maquinaria garantizando el retiro seguro y el traslado inmediato de los materiales al sitio de disposición final. Sel sector fueron retirados dos camiones con elementos en desuso.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se recuerda a los vecinos la importancia de no arrojar residuos en la vía pública ni acumular elementos en desuso en patios y terrenos. Quienes necesiten el retiro de cacharros o residuos voluminosos pueden comunicarse con la Dirección de Higiene Urbana para coordinar el servicio de manera gratuita.

Municipalidad de Gualeguaychú