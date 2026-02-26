 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale Cultura

Los Museos de la ciudad actualizan sus horarios desde marzo

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, los espacios museísticos de Gualeguaychú reorganizan sus días y franjas de atención para optimizar la recepción de visitantes e instituciones educativas.

26 Feb, 2026, 17:02 PM

En el marco del comienzo del ciclo lectivo 2026, los Museos de la ciudad informan la actualización de sus horarios de atención al público a partir del mes de marzo. La reorganización busca mejorar la planificación de visitas, fortalecer el trabajo con escuelas y facilitar el acceso del público en general.

 

A continuación, se detallan los nuevos días y horarios de cada espacio:

 

Museo Ferroviario de Gualeguaychú

Dirección: Parque de la Estación (Maestra Piccini y Maipú)

Martes, miércoles, jueves y viernes:

08:00 a 12:00 h

Sábados, domingos y feriados:

08:00 a 12:00 h

16:00 a 20:00 h

 

Museo Casa Natal de Fray Mocho

Dirección: Fray Mocho 135

Miércoles, jueves y viernes:

09:00 a 12:00 h

14:00 a 17:00 h

Sábados y domingos:

10:00 a 13:00 h

 

Museo del Carnaval

Dirección: Rocamora y Jose Manuel Estrada

Miércoles, jueves, viernes y sábados:

09:00 a 12:00 h

17:00 a 20:00 h

Domingos y feriados:

09:00 a 13:00 h

 

Museo Azotea de Lapalma

Dirección: Jujuy 1403

Miércoles, jueves y viernes:

09:00 a 12:00 h

14:30 a 17:30 h

Sábados:

10:00 a 13:00 h

14:30 a 17:30 h

Domingos y feriados:

10:00 a 13:00 h

 

Museo Casa de Haedo

Dirección: Rivadavia y San José

Miércoles, jueves y viernes:

09:00 a 12:00 h

15:00 a 18:00 h

Sábados, domingos y feriados:

10:00 a 13:00 h

 

Museo de la Memoria Popular Osvaldo del Monte

Dirección: 25 de Mayo 734

Miércoles, jueves y viernes:

09:00 a 12:00 h

14:00 a 17:00 h

Sábados, domingos y feriados:

10:00 a 13:00 h

17:00 a 20:00 h

 

Proyectos pedagógicos 2026

 

En paralelo a la actualización horaria, los equipos de los distintos museos avanzan en el diseño y fortalecimiento de proyectos pedagógicos que se incorporarán a la oferta vigente durante 2026.

 

Estas iniciativas buscan profundizar el vínculo entre el patrimonio y la comunidad educativa, promoviendo experiencias que integren historia, memoria, identidad y cultura local. Desde su especificidad temática —ferroviaria, literaria, histórica, carnavalesca o vinculada a la memoria social— cada museo desarrolla propuestas orientadas al aprendizaje activo y la reflexión.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

