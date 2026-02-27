 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El cuerpo hallado en el río Uruguay sería del pescador desaparecido

Tras una intensa búsqueda, personal de Prefectura del Destacamento Boca, encontró un cuerpo con las características del hombre de Gualeguaychú que buscaban.

27 Feb, 2026, 17:22 PM
Imagen de archivo

Sucedió este viernes y la búsqueda se había iniciado el miércoles tras el pedido de ayuda de un grupo de pescadores artesanales que se encontraban en la zona pescando cuando uno de ellos se habría retirado para revisar sus redes y no regresó.

 

Las personas agregaron que su embarcación había aparecido dada vuelta con una red enredada en el motor, pero nada supieron de su amigo.

 

A partir de allí el personal de Prefectura Naval Argentina en Gualeguaychú, inició la búsqueda sin resultados hasta este viernes por la mañana, cuando un cuerpo de similares características al pescador desaparecido, fue hallado en una zona conocida como la Zanja de Flores.

 

Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la correspondiente autopsia y determinar las causas de su muerte.

HALLAZGO

