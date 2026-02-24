Recomendaciones para disfrutar responsablemente del Parque Florístico

El Parque Florístico, ubicado en el extremo noreste del Parque Unzué junto al río Gualeguaychú, es un pulmón verde urbano que alberga especies nativas, aves migratorias, reptiles, pequeños mamíferos y una rica diversidad de insectos polinizadores. Para garantizar tanto la seguridad de quienes lo visitan como la protección de su delicado equilibrio ecológico, se solicita respeto absoluto a la fauna y conservación del entorno:

Observar a los animales desde una distancia mínima de 10 metros. El uso de binoculares o cámaras con zoom permite disfrutar de la observación sin alterar su comportamiento natural, sobre todo en épocas de anidación o cría.

No alimentar ni tocar a la fauna silvestre: cualquier alimento humano puede generar dependencia, enfermedades o desequilibrios en el ecosistema.

En caso de encontrar un animal herido o en peligro, no intervenir directamente y comunicarse de inmediato con el personal de Ambiente o el Centro de Interpretación.

No cortar ramas ni flores.

Mantener el silencio: evitar ruidos fuertes, parlantes o música que puedan perturbar a las especies presentes.

Transitar exclusivamente por los senderos habilitados y llevarse toda la basura generada. No dejar residuos de ningún tipo.

Estas prácticas contribuyen a la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos de la ciudad y permiten que todos los visitantes puedan disfrutar de una experiencia de ecoturismo responsable, consciente y sostenible.

Para más información, consultas o reservas de visitas guiadas, acercarse al Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina” (en el Parque Unzué) o enviar un correo electrónico a [email protected].

