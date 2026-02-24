 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Recomendaciones para disfrutar responsablemente del Parque Florístico

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda a vecinos y turistas la importancia de preservar la biodiversidad de la Reserva Natural Parque Florístico, ubicada en el Parque Unzué.

24 Feb, 2026, 18:36 PM

El Parque Florístico, ubicado en el extremo noreste del Parque Unzué junto al río Gualeguaychú, es un pulmón verde urbano que alberga especies nativas, aves migratorias, reptiles, pequeños mamíferos y una rica diversidad de insectos polinizadores. Para garantizar tanto la seguridad de quienes lo visitan como la protección de su delicado equilibrio ecológico, se solicita respeto absoluto a la fauna y conservación del entorno:

  • Observar a los animales desde una distancia mínima de 10 metros. El uso de binoculares o cámaras con zoom permite disfrutar de la observación sin alterar su comportamiento natural, sobre todo en épocas de anidación o cría.
  • No alimentar ni tocar a la fauna silvestre: cualquier alimento humano puede generar dependencia, enfermedades o desequilibrios en el ecosistema.
  • En caso de encontrar un animal herido o en peligro, no intervenir directamente y comunicarse de inmediato con el personal de Ambiente o el Centro de Interpretación.
  • No cortar ramas ni flores.
  • Mantener el silencio: evitar ruidos fuertes, parlantes o música que puedan perturbar a las especies presentes.
  • Transitar exclusivamente por los senderos habilitados y llevarse toda la basura generada. No dejar residuos de ningún tipo.

Estas prácticas contribuyen a la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos de la ciudad y permiten que todos los visitantes puedan disfrutar de una experiencia de ecoturismo responsable, consciente y sostenible.

 

Para más información, consultas o reservas de visitas guiadas, acercarse al Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina” (en el Parque Unzué) o enviar un correo electrónico a [email protected].

 

Municipalidad de Gualeguaychú

RECOMENDACIONES AMBIENTE Ciudad Municipalidad PARQUE UNZUÉ

