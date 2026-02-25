5 años y medio de prisión para un hombre de Gualeguaychú que abusaba de chicas: sexo y fotos a cambio de droga

En un juicio abreviado, el imputado admitió su responsabilidad por hechos vinculados a corrupción de menores y abuso sexual. La fiscal Martina Cedrés destacó que el reconocimiento de culpabilidad permitió arribar a una condena de 5 años y seis meses de prisión efectiva.

Cedrés aclaró que “la sentencia del juez haciendo lugar o no, estará la próxima semana”.

La fiscal dijo que las personas denunciantes fueron tres en una causa que se inició en 2022, cuando las víctimas tenían entre 15 y 16 años, por la denuncia de una madre.

El imputado está con prisión domiciliaria desde diciembre de 2023, y antes en una unidad carcelaria, eso se tendrá en cuenta para el cumplimiento de la pena, es decir que puede ser menor a la pena el tiempo en una unidad carcelaria.

El hombre tomaba fotos eróticas y tocaba a adolescentes a cambio de alcohol y droga en una vivienda céntrica de la ciudad de Gualeguaychú.

Las denunciantes manifestaron que el hombre les suministraba droga en forma gratuita y a cambio las tocaba, les tomaba fotos o filmaba. La mayoría de los contactos se producían por Instagram y otras redes sociales y se concretaba el encuentro en el domicilio del imputado, mayormente los fines de semana.