Entregaron a la Brigada Rural de Gualeguaychú la camioneta decomisada tras la persecución en helicóptero

El gobierno provincial entregó a la Brigada de Delitos Rurales de la Policía de Gualeguaychú la camioneta decomisada a una organización que se dedicaba al abigeato, causa de repercusión hace dos años, cuando el vehículo de los ladrones fue perseguido desde un helicóptero por el dueño de la estancia ubicada en Ruta Nacional 14.

En ese momento, secuestraron 1500 kg de carne vacuna, una camioneta Toyota Hilux y 250.000 pesos.

En el acto de entrega, participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

La fiscal de Gualeguaychú, Martina Cedrés, informó en RADIO MÁXIMA que “es una camioneta bastante nueva, de alto valor económico”, y explicó que “es una camioneta secuestrada por abigeato, que incluyó una persecución en helicóptero”.

“Es una entrega definitiva, que depende del Poder Ejecutivo provincial”, agregó.

Cedrés dijo también que “se han hecho otras entregas de vehículos en buenas condiciones, para la institución policial, incluso motos de procedimientos de narcomenudeo, también computadoras han sido decomisadas”.

“Para que pase al Estado, el bien debe haber sido decomisado, que haya una sentencia condenatoria que pruebe que el vehículo fue utilizado para delitos”, indicó.

Recordó además, que “años anteriores ya ha ocurrido, un auto oficial que usan los defensores oficiales es un vehículo que fue secuestrado. En el último tiempo también hemos decomisado bienes por delitos de estafa, pero no necesariamente se entrega en Gualeguaychú, puede ser en otros lugares de la provincia según la solicitud y la necesidad, puede ser para Policía, COPNAF, un hospital…”.