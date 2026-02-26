Crece la necesidad de pelucas oncológicas y aseguran que sorprende la gran demanda en pequeños pacientes

García Blanco se refirió al incremento de enfermedades oncológicas en pequeños pacientes. “Nos llama la atención la edad de que quienes las necesitan, van increíblemente desde los 4 a los 15 o 17 años, en tratamientos oncológicos”, señaló.

En este sentido, adelantó el pedido de colaboración de costureras voluntarias para atender la gran demanda.

Los pedidos de pelucas, en su mayoría, llegan de alrededores de la ciudad y hasta de Paraná, en zonas rurales, aseguró la referente. “Nos sorprende porque no damos abasto”, expresó.

“El tipo de voluntariado que se está necesitando hoy, es una costurera, o las que lleguen, que sepan coser a máquina, porque después de tener la cortina, vamos pegando el pelito en el casco”, explicó.