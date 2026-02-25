Analizan cómo dar seguridad a las mujeres más vulnerables

Se coordinan trabajos para víctimas de violencia de genero en situación de extrema vulnerabilidad

En la tarde de este martes, el jefe de Policía Dptal. Gchu. Crio. Mayor Ramiro Urroz Denaday, junto con el SubJefe de Policía Crio. Inspector Mauricio Asler, el Jefe de la División Operaciones y Seguridad y distintos jefes de Comisarías, recibieron en jefatura a la Responsable del Área de Género y Directora de la Casa de la Mujer, la Sra. Claudia Araceli Fiorotto, y a la Coordinadora de la Casa de la Mujer María Sol Nievas.

El objeto de la reunión fue aunar criterios de coordinación y cooperación para víctimas de violencia de Género en situación de máxima vulnerabilidad, para garantizar la seguridad de aquellas personas que se encuentran expuestas y solas ante una situación de violencia en contexto de género.

Al respecto fue muy productiva intercambiando criterios de acción y protección para dar respuesta a un tema que no solo preocupa sino que también ocupa a las autoridades.