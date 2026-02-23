 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

En medio de una pelea golpeó a una mujer y huyó del lugar. Fue detenido

El hecho ocurrió en la noche del domingo, en la zona de Ituzaingó y Montiel, donde había un conflicto entre dos mujeres. En ese contexto intervino un hombre con golpes hacia una de ellas y luego se dio a la fuga.

23 Feb, 2026, 17:28 PM

Aproximadamente a las 20:00 horas del domingo, personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles Ituzaingó y Montiel, a raíz de un desorden que se estaba produciendo en el lugar.

 

Según se pudo establecer, se habría originado una pelea entre dos mujeres de 21 años. En ese contexto, un hombre de 39 años intervino en el conflicto, propinando un golpe de puño en el rostro a una de las jóvenes, para luego darse a la fuga.

 

Personal policial inició la búsqueda, logrando su aprehensión a pocos metros del lugar, no sin antes oponer resistencia a la autoridad.

 

Minutos más tarde se solicitó la presencia de una ambulancia, constatándose que una de las jóvenes presentaba lesiones visibles en el torso y cuero cabelludo. Examinada por el médico policial en turno, se determinó que las mismas eran de carácter leve.

 

La Fiscalía de Propiedad dispuso las diligencias de rigor, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia.

POLICIALES

