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Guale MASCOTAS

Este jueves se realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita en Plaza Urquiza

La actividad se desarrollará de 10 a 13 horas en la plaza ubicada frente al edificio municipal, Hipólito Yrigoyen 75. La vacunación es gratuita, no requiere turno previo y se suspenderá en caso de lluvia.

31 Mar, 2026, 11:08 AM

En el marco de las políticas de prevención sanitaria y cuidado del entorno, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante este jueves 2 de abril una nueva campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos.

 

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la relevancia de estas acciones: “La vacunación antirrábica es una herramienta clave para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas. Desde el Municipio sostenemos una política activa en materia de salud ambiental, porque entendemos que cuidar a nuestros animales también es cuidar a toda la comunidad”.

 

Se recuerda que los animales, para poder ser vacunados, deben tener más de cinco meses de edad, encontrarse en buen estado de salud y haber cumplido al menos 21 días desde la última aplicación de la vacuna antirrábica. Además, deberán asistir sujetos con correa, collar o transportadora, y ser acompañados por una persona mayor de edad.

 

Esta jornada se lleva a cabo con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y promover una convivencia responsable con los animales domésticos.

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