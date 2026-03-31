Este jueves se realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita en Plaza Urquiza

En el marco de las políticas de prevención sanitaria y cuidado del entorno, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante este jueves 2 de abril una nueva campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la relevancia de estas acciones: “La vacunación antirrábica es una herramienta clave para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas. Desde el Municipio sostenemos una política activa en materia de salud ambiental, porque entendemos que cuidar a nuestros animales también es cuidar a toda la comunidad”.

Se recuerda que los animales, para poder ser vacunados, deben tener más de cinco meses de edad, encontrarse en buen estado de salud y haber cumplido al menos 21 días desde la última aplicación de la vacuna antirrábica. Además, deberán asistir sujetos con correa, collar o transportadora, y ser acompañados por una persona mayor de edad.

Esta jornada se lleva a cabo con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y promover una convivencia responsable con los animales domésticos.