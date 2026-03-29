Investigan a cuatro jefes de la Aduana de Gualeguaychú por el ingreso ilegal de precursores químicos

El fallo en los controles aduaneros costó el cargo a cuatro funcionarios: el jefe administrador de la dependencia y otros tres jefes operativos que se desempeñaban en el paso fronterizo.

Se confirmó que fue cesanteado el administrador interino Luis Armando Pratt -quien había asumido el cargo hace apenas diez meses, en mayo de 2025- junto a los tres jefes operativos que se desempeñan en el área Integrada de Control del Puente.

Los cuatro fueron separados de sus funciones mientras se tramita una investigación interna, aunque conservan su condición de empleados del organismo. Paralelamente, el modo en que los vehículos lograron cruzar la frontera sin ser controlados sería materia de una investigación a cargo de la Fiscalía Federal de Orán, en Salta.

El operativo y la detección del cargamento

Los hechos se remontan al 13 de marzo, cuando personal de la Sección "Aguas Blancas" de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón 20 "Orán", interceptó dos vehículos con semirremolque que circulaban desde Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) con destino a Cochabamba (Estado Plurinacional de Bolivia).

Los gendarmes advirtieron inconsistencias en la documentación y procedieron al control físico de las cargas. Esa tarea que se hizo en Salta debería haberse concretado en Gualeguaychú, para evitar que los camiones atravesaran medio país.

El resultado fue contundente: el primer camión transportaba 95 tambores de color azul y el segundo, 96. Los 191 tambores estaban identificados como "Acetato de Etilo", con un peso de 184 kilos cada uno, lo que arrojó un total de 35.144 kilos de sustancia. El Acetato de Etilo integra la Lista II de precursores químicos establecida por la Ley 26.045, lo que impone estrictos requisitos de habilitación, transporte y registro dado su carácter volátil e inflamable.

Documentación falsa y registros irregulares

Las irregularidades no se limitaron al cruce fronterizo. Al consultar la Base de Datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), los funcionarios de Gendarmería constataron que ni la empresa propietaria de la mercadería, ni la empresa transportista ni los propios vehículos se encontraban debidamente inscriptos. A esto se sumó que los dos conductores, de nacionalidad boliviana, presentaron documentación apócrifa.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán tomó intervención de inmediato: orientó la actuación del personal de ARCA, ordenó la aprehensión de ambos conductores -detenidos el 13 de marzo- y dispuso el secuestro de los camiones y los teléfonos celulares de los implicados.

Fallaron los controles aduaneros en Gualeguaychú

El episodio deja al descubierto una falla grave en los controles aduaneros del Puente General San Martín. Los camiones ingresaron al territorio argentino sin que se constatara que transportaban mercadería sin declarar.

Treinta y cinco toneladas de una sustancia controlada por ley cruzaron la frontera sin que ninguna alarma se activara en Entre Ríos. Fue necesario que los vehículos recorrieran cientos de kilómetros y llegaran a Salta para que el cargamento fuera detectado.

La gravedad del hecho motivó la respuesta inmediata de las autoridades aduaneras nacionales, que optaron por la separación preventiva de los responsables del área mientras las investigaciones avanzan.

Fuente: R2820