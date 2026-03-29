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Guale POLICIALES

Tres jóvenes detenidos en Plaza Ramírez por dañar un vehículo

Personal de Comisaría Segunda intervino en horas de la madrugada del domingo en un hecho de daños.

29 Mar, 2026, 10:14 AM

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 04:00 horas, en inmediaciones de calles Concordia y España, donde se constató que una camioneta marca Ford F-100, que se encontraba estacionada, presentaba daños en el espejo retrovisor y en la ventanilla lateral izquierda.

 

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un testigo de 28 años de edad, quien manifestó haber observado a tres jóvenes, uno de ellos vistiendo remera de color amarillo, quienes tras ocasionar los daños se dieron a la fuga por calle España en dirección a Del Valle, doblando luego hacia la izquierda.

 

Con los datos aportados, móviles del Comando Radioeléctrico iniciaron un operativo de búsqueda, logrando localizar y demorar a los sospechosos en inmediaciones de Plaza Ramírez. Los mismos resultaron ser tres jóvenes de 23, 25 y 21 años de edad.

 

Se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso la aprehensión de los individuos, quienes quedaron supeditados a la causa. En tanto, se informó que hasta el momento no se logró localizar al propietario del vehículo dañado.

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