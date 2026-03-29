Tres jóvenes detenidos en Plaza Ramírez por dañar un vehículo

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 04:00 horas, en inmediaciones de calles Concordia y España, donde se constató que una camioneta marca Ford F-100, que se encontraba estacionada, presentaba daños en el espejo retrovisor y en la ventanilla lateral izquierda.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un testigo de 28 años de edad, quien manifestó haber observado a tres jóvenes, uno de ellos vistiendo remera de color amarillo, quienes tras ocasionar los daños se dieron a la fuga por calle España en dirección a Del Valle, doblando luego hacia la izquierda.

Con los datos aportados, móviles del Comando Radioeléctrico iniciaron un operativo de búsqueda, logrando localizar y demorar a los sospechosos en inmediaciones de Plaza Ramírez. Los mismos resultaron ser tres jóvenes de 23, 25 y 21 años de edad.

Se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso la aprehensión de los individuos, quienes quedaron supeditados a la causa. En tanto, se informó que hasta el momento no se logró localizar al propietario del vehículo dañado.