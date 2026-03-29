Secuestraron un arma de fuego en control vehicular sobre Ruta 12

Personal de Comisaría Larroque en conjunto con Comisaría Carbó llevó adelante un procedimiento en el marco de actuaciones de oficio por presunta infracción al Art. 189 Bis del Código Penal, que culminó con el secuestro de un arma de fuego y municiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:30 horas de este domingo, cuando un móvil policial de Cría. Carbó se encontraba de recorrida preventiva sobre Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 225, más precisamente en la bajada de La Calera. En ese contexto, se procedió a detener la marcha de un vehículo marca Toyota, 4x4.

El rodado era conducido por un joven de 18 años de edad, quien iba acompañado por otros dos jóvenes de 19 y 16 años, todos domiciliados en la ciudad de Gualeguay. Según manifestaron, se encontraban realizando actividad de caza.

Al momento del control, los efectivos constataron que transportaban un rifle calibre .308 con su respectivo almacén cargador y nueve cartuchos del mismo calibre, careciendo de la documentación correspondiente para su tenencia.

Informada la situación a la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso el secuestro del arma de fuego y las municiones, así como la correcta identificación de los involucrados mediante sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad, quedando supeditados a la causa.

Se procedió conforme a las directivas impartidas por el fiscal interviniente.