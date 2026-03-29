Un vehículo quedó destruido por un incendio en ruta

El hecho ocurrió alrededor de las 07:13, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron el alerta y se desplazaron al lugar con el móvil 29. Al arribar, encontraron un Fiat Qubo envuelto en llamas, con un incendio ya generalizado.

El rodado era ocupado por un hombre de 43 años y un joven de 25, ambos domiciliados en Loma Verde (partido de Escobar, Buenos Aires), quienes lograron descender a tiempo y no sufrieron lesiones.

Según relató el conductor, se dirigían hacia Ibicuy para una jornada de pesca cuando comenzó a salir humo desde el motor. A pesar de intentar controlar la situación con un matafuego, el fuego se propagó rápidamente a todo el vehículo.

Los bomberos trabajaron con línea de agua para extinguir el incendio y enfriar la estructura, además de sofocar pastizales de la banquina que se habían prendido por la propagación de las llamas.

Durante el operativo intervino también Policía Caminera de Brazo Largo, que colaboró con el ordenamiento del tránsito en la zona. Tras controlar la situación, la dotación regresó al cuartel cerca de las 08:57.