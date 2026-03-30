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Guale PAMI

La vacuna antigripal de PAMI ya se está aplicando en las farmacias de Gualeguaychú

Pueden concurrir afiliados, y los menores de 65 años con receta médica.

30 Mar, 2026, 11:49 AM

Juliana Etchemendy, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, informó en RADIO MÁXIMA que ya comenzó la vacunación antigripal de Pami en Gualeguaychú.

 

Etchemendy indicó que los mayores de 65 deben concurrir solo con carnet de PAMI y el DNI, y los menores de 65 con receta médica. Las vacunas son gratuitas en ambos casos.

 

“Desde este lunes ya se pudo empezar a vacunar con normalidad, las vacunas están llegando”, explicó.

 

Además, dijo que “hasta el momento no hay contraindicación. A grandes rasgos, uno recomienda que se le consulte al médico, quizás en un proceso de quimioterapia, pero a eso lo resuelve el médico. En la gran mayoría de los casos se puede vacunar sin problemas”.

 

“Lo que hace la vacunación contra la gripe es que atenúa los síntomas. No es que no me engripo, sino evitar complicaciones graves, y en ese aspecto la vacuna es sumamente importante”, agregó.

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