Demorado por la Policía: llevaba 27 macetas en la mochila

En la mañana de este sábado, alrededor de las 07:45 horas, personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando recorridas preventivas en inmediaciones de calles Urquiza y Chalup, procedió a la demora de un hombre de 27 años.

El individuo, al solicitarle que exhibiera el interior de su mochila, contenía un total de 27 macetas plásticas vacías y un alargador de aproximadamente 4 metros. Al ser consultado por la procedencia de dichos elementos, manifestó haberlos encontrado en un contenedor.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del sujeto y el secuestro de los elementos, en el marco de actuaciones por “Propiedad y Procedencia”.