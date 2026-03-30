Controles nocturnos frenaron maniobras ilegales en el Parque Unzué

Durante la madrugada del pasado viernes se llevaron adelante nuevos operativos preventivos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y dar respuesta a situaciones detectadas en el espacio público.

El subsecretario de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre, informó que el operativo fue coordinado por la División de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental, en conjunto con la Agencia de Seguridad, tras constatarse la presencia de grupos que utilizaban sectores del Parque Unzué, como el velódromo y la calle interna Tte. Gral. Racedo, para realizar exhibiciones de velocidad y destreza no autorizadas en motocicletas y automóviles, lo que generó preocupación entre vecinos que concurren habitualmente al parque.

El procedimiento se realizó cerca de la 1 de la madrugada, con participación de personal policial y de la Dirección de Tránsito, y derivó en la retención de cuatro motovehículos en el marco de la Ordenanza Nº 12.509.

Asimismo, Izaguirre indicó que la Subsecretaría continuará trabajando de manera articulada con la Policía de Entre Ríos y señaló que, junto a la Jefatura Departamental, se acompañaron presentaciones penales vinculadas a hechos ocurridos días atrás en la zona portuaria.

En ese sentido, remarcó que las intervenciones no solo se enmarcan en controles administrativos vinculados a la Ley Nacional de Tránsito, sino también en actuaciones penales conforme a lo establecido en el artículo 193 bis del Código Penal Argentino.

Municipalidad de Gualeguaychú