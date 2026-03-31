“Como mundo adulto estamos corriendo de atrás y llegamos tarde”. El análisis del psicólogo Melchiori

El licenciado en Psicología Juan Andrés Melchiori, especialista en niños y adolescentes, analizó en RADIO MÁXIMA que “en la adolescencia hay una mayor tendencia a la impulsividad, hay un cerebro que todavía no está maduro para un control inhibitorio, y como mundo adulto estamos corriendo de atrás y llegamos tarde, al no generar espacios de conversación”.

Agregó que “hay que armar un sistema de seguimiento, de generar espacios y dinámicas para entrar en contacto con esas problemáticas”.

En un primer análisis tras el asesinato de un chico de 13 años en una escuela de Santa Fe causado por otro estudiante, Melchiori manifestó que “para que una situación así se dé, tienen que haber varios factores, familiares, sociales…, hay una búsqueda de tramitar algún dolor psíquico emocional y terminan lastimándose a sí mismos, en este caso el chico nunca dio indicios de agresiones a terceros, salvo amenazas verbales que ahora adquieren otra relevancia…”.

Adolescentes violentos y contexto

El profesional dijo que “la violencia en adolescentes es un fenómeno que siempre existió y ha merecido la atención, actualmente estamos en un contexto mundial de mucha violencia, un contexto de guerras, crisis sucesivas en nuestro país eso favorece un contexto violento de la sociedad y la adolescencia no está aislada”.

Añadió que “vivimos en contextos violentos y la adolescencia no es ajena, no está separada de lo que nos sucede como sociedad”.

Analizó también que “la inteligencia artificial, las redes sociales, los avances tecnológicos que hacen que nos aislemos cada vez más, y el impacto de noticias que generan violencia… los contenidos violentos en redes son los que más visualización adquiere, se utiliza la indignación y el enojo para atraer”.

Remarcó que “esto no es la causa, pero sí potencia un contexto violento con una falta de espacio para dialogar en profundidad, para conectar, está quedando poco tiempo por los padres ocupados y los chicos con agendas cargadas de actividades. La adolescencia es un momento evolutivo de mucha vulnerabilidad, y la inteligencia artificial ocupa espacios vacíos en las relaciones personales”.

Atención al bullying

Sobre el bullying, Melchiori expresó que “cuesta mucho reconocer cuándo se pasa de la barrera de la broma, de la gastada, una picardía consensuada, a algo que empieza a doler, a hacer un daño sobre el otro, incluso al agredido a veces le cuesta diferenciar porque se trata de sus compañeros, y se produce una escalada. Yo apunto a que se marquen entre ellos cuáles son los límites entra la joda y lo que duele… Se da en el ámbito escolar, ese es el punto de partida, también está el ciberbullyng a escala mayor”.

“Tal vez uno antes volvía a su casa y mis padres me conectaban con otra cosa, o iba a una actividad deportiva con otro grupo, pero hoy la tecnología amplifica esto, están conectado 24x7 y hay una convivencia continua”, amplió el profesional.