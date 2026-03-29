Entró a robar a una obra en construcción y lo detuvieron con herramientas listas para llevarse

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando efectivos de Comisaría Cuarta, que realizaban recorridas preventivas, fueron alertados por transeúntes sobre la presencia de una persona dentro del predio.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al sospechoso en el interior de la obra con una mochila cargada de herramientas. Entre los elementos que había reunido para llevarse se encontraban alargadores, una pala, una percutora, una agujereadora, una amoladora y distintas herramientas de albañilería.

Minutos después arribaron los trabajadores, quienes reconocieron los objetos como propios. El encargado del lugar indicó que la obra había quedado cerrada desde la mañana del día anterior.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue detenido y trasladado a Jefatura Departamental, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a sus propietarios.

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