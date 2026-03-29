Ofrecía un televisor a buen precio casa por casa: intervino la Policía

Personal de Comisaría Octava intervino en horas de la madrugada de este domingo en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un joven y el secuestro de un televisor, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio para establecer su verdadera propiedad y procedencia.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 02:40 horas, en inmediaciones de calles Pedro Jurado y Camilo Villagra, cuando efectivos que se encontraban de recorrida preventiva observaron a un joven de 21 años de edad desplazándose a la carrera con un televisor de 32 pulgadas en sus manos.

Ante esta situación, procedieron a demorarlo. Al ser consultado sobre la procedencia del elemento, el joven incurrió en contradicciones en su relato, lo que generó sospechas sobre su origen.

Asimismo, se tomó conocimiento de que momentos antes se había recepcionado en sede policial un llamado telefónico por parte de una vecina, quien manifestó que un sujeto le había ofrecido a la venta un televisor, retirándose luego en dirección a Plaza Hadad.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro del televisor y la detención del joven, quedando supeditado a la causa para establecer la legítima propiedad del bien.