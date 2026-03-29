Lo descubrieron por cámaras robando carne en un supermercado y fue detenido

El hecho se conoció tras un llamado que alertó sobre la sustracción de productos. Al llegar al lugar, el personal policial analizó las cámaras de seguridad, lo que permitió obtener una descripción precisa del sospechoso y difundirla a los móviles en circulación.

Minutos más tarde, efectivos de la Sección Motorizada lograron ubicar a un individuo con esas características en inmediaciones de Jauretche y República Oriental, donde fue interceptado.

En su poder llevaba varios cortes de carne, que habían sido sustraídos del comercio. Los productos fueron secuestrados y devueltos a la empleada del local, mientras que también se incautó la bicicleta en la que se trasladaba.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre quedó detenido, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes, incluyendo el examen médico y la intervención de Policía Científica.

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